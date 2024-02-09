Sanayi ve Teknoloji Bakanı Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile bir araya geldi.

Bakanlıkta yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile özellikle teknoloji, otomotiv ve petrokimya sektörlerinde yapılabilecek yatırımların ele alındığının aktarıldığı açıklamada, "Görüşmede, Katar'ın sadece sermaye yatırımcısı olması değil, aynı zamanda sanayi ve üretim alanlarında yapılabilecek işbirliklerinin de geliştirilmesi değerlendirildi. İki ülkenin ortaklaşa gerçekleştireceği sanayi odaklı bir forumun yapılması konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.

Bakan Kacır da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Katar Emiri'nin liderliklerinde aralık ayında gerçekleşen Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nda alınan kararların takibini yaparak, iki ülke arasında sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdik. Mevkidaşım Al Sani ile son yıllarda mükemmel bir seviyeye erişen Türkiye-Katar ilişkilerini, sorumlu olduğumuz alanlarda daha da geliştirmek adına kararlıyız. Özellikle sanayi sektörlerimizin entegrasyonunu hızlandıracak yeni adımlar atacağız."