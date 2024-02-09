Sanayi ve Teknoloji Bakanı Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ve teknoloji, otomotiv ve petrokimya sektörlerinde yapılacak yatırımlar ele alındı. Ayrıca, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştireceği sanayi odaklı bir forumun yapılması konusunda mutabık kalındı.

09.02.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile bir araya geldi.

Bakanlıkta yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile özellikle teknoloji, otomotiv ve petrokimya sektörlerinde yapılabilecek yatırımların ele alındığının aktarıldığı açıklamada, "Görüşmede, Katar'ın sadece sermaye yatırımcısı olması değil, aynı zamanda sanayi ve üretim alanlarında yapılabilecek işbirliklerinin de geliştirilmesi değerlendirildi. İki ülkenin ortaklaşa gerçekleştireceği sanayi odaklı bir forumun yapılması konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.

Bakan Kacır da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Katar Emiri'nin liderliklerinde aralık ayında gerçekleşen Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nda alınan kararların takibini yaparak, iki ülke arasında sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdik. Mevkidaşım Al Sani ile son yıllarda mükemmel bir seviyeye erişen Türkiye-Katar ilişkilerini, sorumlu olduğumuz alanlarda daha da geliştirmek adına kararlıyız. Özellikle sanayi sektörlerimizin entegrasyonunu hızlandıracak yeni adımlar atacağız."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Katar, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement