ANTALYA'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Fabrika Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, sanayi yatırımlarının önemi ve bölgedeki ekonomik gelişim üzerine vurgu yapıldı. Kacır, yeni fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını ve bölgedeki sanayi potansiyelini artıracağını belirtti.
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8.09.2024 00:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fabrika Açılış Töreni Antalya'da - Son Dakika
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