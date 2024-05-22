Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saraybosna İş Forumu'nda Bosna Hersekli bakanlarla bir araya geldi. Görüşmelerde bilim ve teknoloji alanında işbirlikleri ve teknoloji girişimciliğinin artırılması konuları ele alındı. Bakan Kacır ayrıca Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu ve Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

22.05.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nda (SBF) Bosna Hersekli bakanlarla görüştü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Parlamento Binası'nda düzenlenen forumun açılışına katılan Kacır, daha sonra Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü.

Konakovic, görüşmede Kacır'a foruma katıldığı için teşekkür etti. Görüşmede, bilim ve teknoloji alanında yapılması planlanan işbirlikleri ve teknoloji girişimciliğinin artırılması konuları ele alındı.

Bakan Kacır, dost ve kardeş olarak gördükleri Bosna Hersek ile AR-GE, teknoloji, start-up, girişimcilik ekosistemi, dijtal dönüşüm alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kacır, daha sonra Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Edin Forto ve Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Dubravka Bosnjak ile görüştü.

Daha sonra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Stasa Kosarac'ı ziyaret eden Kacır, ayrıca Bosna Bank International (BBI) Üst Yöneticisi (CEO) Alek Bakalovic ve Dubai Islamic Bank (DIB) Group CEO'su Adnan Chilwan ile görüştü.

Görüşmelerde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.

Bakan Kacır'dan IUS'a ziyaret

Saraybosna'daki programları çerçevesinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesine (IUS) de ziyarette bulunan Bakan Kacır'ı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Yıldırım karşıladı.

Üniversitedeki atölyeleri ve derslikleri gezen Kacır, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra okuldaki Türk öğrencilerle buluşan Bakan Kacır, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, IUS'nin ardından bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Saraybosna, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 20:57:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement