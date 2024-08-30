Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024 kapsamında İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024 kapsamında İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle buluştu. Kacır, gençlerin projelerini dinleyerek tarım sektöründe akıllı makinelerin ve robotların kullanımının önemini vurguladı.

30.08.2024 09:46
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024 kapsamında İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle bir araya geldi.

Kacır, T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen ve bugün tamamlanacak organizasyonda finale kalan katılımcıların stantlarını ziyaret etti. Katılımcıların projelerini tek tek dinleyen Kacır, gençlerle sohbet etti.

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Türkiye'de de maalesef tarım alanında istihdamda ihtiyaç duyulan insan kaynağına erişmekte güçlük çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden tarımda akıllı makinelerin kullanımı, robotların kullanımı giderek daha fazla önem ve kıymet kazanıyor. İnşallah burada TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerimiz geliştirdikleri bu ürünlerle, bu sistemlerle kendi girişimlerini kuracaklar ve nihayetinde hem Türk tarımına hem de küresel düzeydeki tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sunacaklar. Türkiye inşallah Avrupa'nın tarımsal üretimde birinci ülkesi olarak tarım teknolojileri üretiminde de birinci ülkesi olarak Türk ekonomisine ve aynı zamanda da geleceğimiz için çok stratejik olan tarım sektörüne yine gençlerimiz çok önemli katkılar sunacaklar."

Bilişim Vadisi'nin İzmir'deki kampüsünü çok önemsediklerini aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"İzmir'in aynı zamanda bir bilim, teknoloji inovasyon kenti olmasını arzu ediyoruz. Biliyorsunuz son yıllarda bu alanda atılmış en önemli adımlardan biri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kurulmuş olmasıydı. Şimdi İYTE'nin de paydaşlığında Bilişim Vadisi İzmir'de Urla'da buranın dokusuna da uygun şekilde tasarlanmış teknoparkın da kuruluşunu gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla Bilişim Vadisi İzmir'de bunu gerçekleştirmek, bu yarışmayı gerçekleştirmek hem tarım hem teknoloji kenti olmasını arzu ettiğimiz İzmir'in geleceğine de inşallah önemli katkılar sunacak."

Bakan Kacır, ziyaretinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yarışmacılarla dev Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024 kapsamında İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024 kapsamında İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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