Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya\'daki teleferik kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya'daki teleferiğin bakımını yapan şirketle ilgili "Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır."
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Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba, Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Otlukbeli ilçesine giderken yolda büyükbaş hayvan sürüsü otaran çocukları görerek aracını durdurdu. Vali Aydoğdu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara şeker ve hediye verdi. Ayrıca çocuklardan derslerine iyi çalışacaklarına dair söz aldı. Vali Aydoğdu, çocukların ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşmalarını istedi.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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