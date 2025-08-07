Sancaktepe 29 Nolu Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı

Sancaktepe 29 Nolu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile sağlık personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun önceden İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğunu hatırlatarak sağlık alanında çok iyi hizmetleri olduğunu söyledi.

Sağlık alanındaki gelişmeleri anlatan Gül, yeni şehir hastanelerinin yapıldığını, yıkılıp yeniden yapılan hastanelerin olduğunu söyledi. Sağlık hizmetinde standartların yükseltildiğine dikkati çeken Gül, bunun en önemli ayağının birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması olduğunu kaydetti.

Gül, bazı aile sağlık merkezlerinin standardının çok yüksek olduğunu belirterek hekim başına düşen hasta sayısının 2 bin 500'e düşürülmesi hedefinin bulunduğunu belirtti.

Aile Sağlığı merkezlerinin şehirlerdeki önemini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Hayata dokunan, yürüme mesafesinde, mahalle ölçeğinde alacağınız hizmet, en az çok büyük olarak yaptığımız ve gerçekten kazada, belada normal şartlarda kullanabileceğiniz hastanelerde aldığınız verim kadar sizin işinize yarayacak. Buralar sadece geldik, reçete yazdırdık olan yerler değil. Sizlerin hangi hastanede şifa bulacağınızı, tahlillerinizi aldığınızda, yürüme mesafesinde bu tahlilleri verdiğinizde, derdinizin ne olduğunu anlayabilecek yerler. Gerekiyorsa bir üst basamağa gitmenize, uğraşmadan, yorulmadan, sizin randevunuzu alacak, sizi takip edecek hekimlerimiz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un dört bir köşesinde yeni sağlık tesisleri açmak için çalışıyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner de İstanbul'un dört bir köşesinde yeni sağlık tesisleri açmak için çalıştıklarını söyledi.

Bugün 1098'inci aile sağlığı merkezinin Merve Mahallesi'nde hizmete gireceğini belirten Güner, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki birinci basamak sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak için aile hekimliklerimizi, 112 istasyonlarımızı artırmaya devam ediyoruz. 2002'de İstanbul'daki sağlık ocağı sayısı 217 idi. Biz bunu şu anda 1098'e ve 4 bin 700 aile hekimine kadar yükselttik. Burayı sadece koruyucu hekimliğin yapıldığı bir hizmet olarak düşünmeyin. Sadece kanser taramalarının yapıldığı. 3 çeşit kanser türü tarıyoruz. Kanser taramasından sonra riskli bulunan kişilerin, biz hastanedeki randevularını kendimiz planlıyoruz."

Güner, otizm tarama programında, bu aile hekimliklerinde dünyada eşi benzeri olmayan program olduğunu belirterek "Şu ana kadar 3 bin çocuğumuz, 3 yaşına basmamış otizm spektrum bozukluğu tanısı aldı." dedi.

Başka bir noktayı vurgulamak istediğini belirten Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanede verdiğiniz kanla, burada verdiğiniz kan tahlili arasında hiçbir fark yok. Onu belirtmek istiyorum. Burada verebilir durumdayız. Bununla beraber yeni bir sistematikte aile hekimliğine başvurduğunuzda, aile hekiminiz eğer sizi ikinci, üçüncü basamakla ilgili bir üst hekime, bir uzman hekime göndermek istediğinde, bu gereksinimi belirlediğinde, biz aile hekimliklerimize özel randevular ayarladık. Hiçbir şekilde merkezi randevu sistemine girmeden aile hekimimiz şu anda hastanedeki randevusunu vatandaşına verebiliyor. Bununla beraber psikoloğu, diyetisyeni, çocuk gelişimcisi ve aile danışmanlığı hizmetlerini de aynı şekilde bu aile hekimliğinden alabiliyoruz."

"Sancaktepe Şehir Hastanesi 2027 sonu olmadan hizmete girecek"

Doç. Dr. Güner, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan sağlıkta dönüşümle beraber hastaneleri yenilediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz artık televizyonu, buzdolabı olan tek kişilik odalarda, hastanelerde vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Yenilemeye de devam ediyoruz. Bir tanesi de dev bir proje. Bu Sancaktepe ilçemizde var. Sancaktepe Şehir Hastanesi Rabb'imizin izniyle 2027 sonu olmadan hizmete girecek. 2600 yataklı. Zaten burada 1400 yataklı İlhan Varank Hastanemiz var."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Sancaktepe 29 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ve davetliler açılışın ardından merkezi gezdi.