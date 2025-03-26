Sancaktepe Belediyesi, 76 Hak Sahibini Tapularıyla Buluşturdu - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi, 76 Hak Sahibini Tapularıyla Buluşturdu

Sancaktepe Belediyesi, tapularını bekleyen 76 hak sahibi vatandaşa düzenlenen törenle tapularını teslim etti. Belediye Başkanı Alper Yeğin, tapu sorunlarını çözme hedeflerinin sürdüğünü belirtirken, vatandaşlar tapularını almanın mutluluğunu yaşadı.

26.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:37
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(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, Osmangazi, Akpınar, Eyüp Sultan, Abdurrahmangazi, Yenidoğan Fatih ve Veysel Karani Mahallesi'nde tapularına kavuşmayı bekleyen 76 hak sahibi vatandaşı, düzenlenen törenle tapularına kavuşturdu.

Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşanan tapu sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi, Akpınar, Eyüp Sultan, Abdurrahmangazi, Yenidoğan Fatih ve Veysel Karani Mahallesi'nde tapularına kavuşmayı bekleyen 76  hak sahibi vatandaş düzenlenen törenle tapularına kavuştu. Yeni hizmete açılan Korupark'ta düzenlenen tapu töreninde hak sahibi vatandaşlara tapularını, Belediye Başkanı Alper Yeğin dağıttı.

"Görev süremiz boyunca şu ana kadar 256  hak sahibi vatandaşımız tapularını aldılar"

Başkan Yeğin, yaptığı konuşmada göreve geldiği günden bu yana başlayan değişim süreci ile birlikte en büyük hedeflerinden birinin tapu sorunundan arınmış, gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunun altını çizdi. Yeğin, "Vatandaşlarımız ile özelikle yaz ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz mahalle günlerinde halkımız tarafından bizlere bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarfettik. Toplam 7 mahalleden 76 ailemizin daha yıllardır süren tapu sorununu devletimizin ilgili kurumları ile birlikte koordine ederek çözdük. Buradan özellikle bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için göreve geldik bugünde bu sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Görev süremiz boyunca şu ana kadar 256  hak sahibi vatandaşımız tapularını aldılar. Bundan sonraki süreçte ilçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" dedi.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek, Başkan Alper Yeğin'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi, 76 Hak Sahibini Tapularıyla Buluşturdu - Son Dakika

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