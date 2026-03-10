Sancaktepe Belediyesi, İlçe Protokolünü İftarda Ağırladı - Son Dakika
Sancaktepe Belediyesi, İlçe Protokolünü İftarda Ağırladı

10.03.2026 09:28  Güncelleme: 10:26
Sancaktepe Belediyesi, ilçe protokolünü Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği iftar programında ağırladı. Programa Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. İftar, ramazan ayının dayanışma ruhunu yansıttı.

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, ilçe protokolünü düzenlediği iftar programında ağırladı. Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde gerçekletirilen programa, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in de katılmıyla gerçekleştirilen iftar programı, ilçedeki mülki idare amirlerini ve yerel yönetim ve STK temsilcilerini bir araya getirdi. Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu vurgulandı.

İftar programına, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, kamu kurumlarının temsilcileri ve ilçe protokolünün önde gelen isimleri katılım sağladı.

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Yeğin, ilçeye hizmet eden tüm birimlerin uyum içerisinde çalışmasının önemine değindi. Yeğin, "Ramazanın bereketini, ilçemiz için omuz omuza çalıştığımız kıymetli protokol üyelerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sofralar sadece yemek değil, gönül birliği sofralarıdır. Rabbim birliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.

Kaymakam Naif Yavuz da nazik daveti için Yeğin'e teşekkür ederek, ilçedeki huzur ve güven ortamının bu tür paylaşımlarla daha da güçlendiğini belirtti. Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

