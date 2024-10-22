Sancaktepe Belediyesi'nden 2025 Yılı İçin 8 Milyar 6 Milyon TL'lik Bütçe - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi'nden 2025 Yılı İçin 8 Milyar 6 Milyon TL'lik Bütçe

Sancaktepe Belediyesi, 2025 yılı mali bütçesini 8 milyar 6 milyon TL olarak belirleyip oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Alper Yeğin, stratejik planın vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yaptı.

22.10.2024 16:14  Güncelleme: 17:12
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(İSTANBUL) - Sancaktepe  Belediyesi'nin 8 milyar 6 milyon TL'lik 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Sancaktepe  Belediyesi'nin 2025-2029 Yılı Stratejik Planı ile 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı'nın görüşüldüğü ekim ayı meclis toplantısında, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı öncesi meclis üyelerine sunum yapan Başkan Alper Yeğin, şunları söyledi:

"2025-2029 Stratejik Planı'nın vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının yaygınlaşması ve hep birlikte yaşama kültürünün gelişimi açısından çok önem taşıdığının farkındayız. Bu planı hazırlarken, katılımcılık ve sahiplenmenin ulaşılabilir ve gerçekçi bir stratejik plan üzerindeki önemi ve rolünden yola çıktık. Stratejik planı hazırlarken vatandaşlarımız ile birlikte karşılıklı fikir alışverişin yapıldığı bir çalıştay düzenledik.Artan nüfusumuz ile birlikte İstanbul'un cazibe merkezi haline gelen ilçemiz için komşularımızın görüş ve önerilerini dikkatle dinledik. Sancaktepe'de yaşayan her vatandaşımızı; kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal hayatta, sporda, sağlıkta, kısacası her alandaki hizmet politikalarımızla, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen mağdur bırakmamaya özen göstererek, hizmet vermeye devam edeceğiz."

Sunumda hem Sancaktepe Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yapılacağı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Yeğin, deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm konularının altını çizerek, 2025-2029 Stratejik Planı'nda bu konularla ilgili atılacak adımları da yerel ölçekte, bütünlükçü bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 2025 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşüp oylayarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda 8 milyar 6 milyon TL'lik 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Alper Yeğin, Sancaktepe, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi'nden 2025 Yılı İçin 8 Milyar 6 Milyon TL'lik Bütçe - Son Dakika

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