Sancaktepe'de Antrenör Bıçaklandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Antrenör Bıçaklandı

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Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada antrenör Funda Bakış bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İstanbul Sancaktepe'de, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada milli antrenör Funda Bakış'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Z.G'yi yakaladı.

Araştırmada, şüpheli Z.G'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek, bu kişiye para verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edildi.

Olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin "hakaret", A.H.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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