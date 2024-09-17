Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

Sancaktepe Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin ilk gününde cimnastik, zumba ve karate gösterileri ile dikkat çekti. Hafta boyunca çeşitli konferanslar ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

17.09.2024 09:20  Güncelleme: 10:41
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(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, her sene 16-22 Eylül arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenliyor. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 yılı teması 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' olarak belirlendi.

Sancaktepe Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenliyor. Etkinliğin ilk gününde Sancaktepe Belediyesi spor okulu öğrencileri cimnastik, zumba ve karate gösterilerini sergiledi. Hafta boyunca Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla çeşitli konferanslar, yürüyüş ve bisiklet etkinlikleri, engellilere yönelik spor etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca bölgedeki okullarda gün boyu ulaşımda bisiklet kullanımı, toplu taşıma kullanımı ve hareketliliğin önemi ile enerji tasarrufu konularında teşvik edici eğitimler verilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen programın açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, "2002 yılından beri markalaşmış olan bir etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası. Sancaktepe Belediye'mizin de önceden beri kutladığı, çeşitli faaliyetler yaptığı, özellikle toplu ulaşımın özendirilmesi konusunda ve kamusal alanların kullanımı konusunda çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir hafta. Hem kamusal alanların kullanımı hem kent meydanlarının daha işlevsel hale gelmesi hem de toplu ulaşımın daha vatandaş tarafından kullanılan ulaşım şekli haline gelmesi sebebiyle biz bu haftanın önemini biraz daha vurgulamak istiyoruz " dedi.

Etkinlikler kapsamında paylaşılan kamusal alanlar ve bu alanların daha verimli ve adil bir biçimde nasıl paylaşılabileceği konusunda çalışmalar yapılacak. Programın son günü, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımı ile protokol üyeleri bisiklete binerek sağlıklı bir yaşam için pedal çevirecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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