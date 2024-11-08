Sancaktepe'de Harçlara Yüzde 215 Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sancaktepe'de Harçlara Yüzde 215 Zam

Sancaktepe\'de Harçlara Yüzde 215 Zam

Sancaktepe Belediye Meclisi, 2025 harç tarifesine yüzde 50 ila 215 arasında zam yaptı.

08.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2025 yılı harç ve ücret tarifesine yüzde 50 ila 215 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını içeren teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Hizmet binasında, Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yönetimindeki toplantıda gündem dışı konuşmalar yapıldı, komisyondan gelen raporlar görüşüldü.

Mecliste, 2025 yılı harç ve hizmetlerle ilgili tarife değişikliği raporu da gündeme geldi.

Teklifte, birçok kalemde yüzde 50 ila 215 arasında değişen oranlarda zam yapılması öngörüldü.

Komisyon raporundaki bilgilere göre teklifte, moloz alım ücretinin küçük damperli kamyonla bin 600 liradan 5 bin liraya, imar durumu kontrol ücretinin bin 280 liradan 2 bin 305 liraya, ada çalışması inceleme ücretinin 24 bin 620 liradan 44 bin 316 liraya, kentsel dönüşüme esas otopark bedelinin (1 araç için) 700 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesi talebi yer aldı.

"Tarife değişikliği, meclis kararı olmamasına karşın eylül ayından itibaren uygulandı"

Konuya ilişkin söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Tuğrul Bayır, getirilen fiyat teklifinin birçok kalemde yıllık enflasyon oranının çok üzerinde olduğunu belirterek, bunun Sancaktepelilerin yaşam standartlarının kısıtlanmasına yol açacağını söyledi.

Tarife değişikliğine ilişkin bazı örnekler sunan Bayır, şöyle konuştu:

"Mevcutta 2 bin 500 lira olan kreş ücretlerinin 4 bin 560 liraya yükseltilmesi yüzde 90 artış anlamına gelmektedir. Bu tarife değişikliğinin meclis kararı olmamasına karşın eylül ayından itibaren uygulandığı bilgisi vatandaşlarımız tarafından bizlere iletildi. İmar harçları için de teklif edilen artış oranı çok yüksek. Bu artışların sonucu olarak Sancaktepe'de inşaat faaliyetlerinin azalacağını düşünüyoruz. İnşaat faaliyetinin azalması konut ihtiyacını had safhaya çıkaracaktır. Ayrıca kira fiyatlarının artışına, bu alanda çalışan emekçilerin Sancaktepe dışında farklı ilçelere gitmesine yol açacaktır. Nikah ücretleri 600 liradan bin 500 liraya, hafta sonu ise 2 bin 250 liradan 5 bin liraya çıkarılıyor."

Teklifin geri çekilerek komisyona iade edilmesini ve rakamların yeniden değerlendirilmesini isteyen Bayır, enflasyon oranları üzerinde yapılacak zamları Cumhur İttifakı olarak kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Yapılan oylamada zam tekliflerini içeren madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

Sancaktepe Belediye, Yerel Haberler, Sancaktepe, AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Harçlara Yüzde 215 Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de Harçlara Yüzde 215 Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.