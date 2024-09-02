SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ SKUTERLE ÇARPIŞTI; ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ SKUTERLE ÇARPIŞTI; ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI

SANCAKTEPE'de, durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü önünde seyir halinde bulunan skuterle çarpıştı.

02.09.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SANCAKTEPE'de, durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü önünde seyir halinde bulunan skuterle çarpıştı. Kazada skuter sürücüsü A.U.Z. yaralanırken, haberi alarak gelen yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi. Aracın kapılarını kilitleyen otobüs şoförü bir süre çıkamadı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, durağa yanaşacağı sırada yolda ilerleyen skuterle çarpıştı. Kazada yere savrulan skuter sürücüsü A.U.Z. yaralandı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TEPKİ

Kaza haberini alarak olay yerine gelen A.U.Z.'nin yakınları, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförü bunun üzerine kendini araca kilitledi. Bu sırada bazı yaralı yakınları otobüse yumruk atarak tehditler savurdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan gerginlik polisin olay yerine gelmesi ile son buldu.

Yaralı skuter sürücüsü A.U.Z. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ SKUTERLE ÇARPIŞTI; ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ SKUTERLE ÇARPIŞTI; ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement