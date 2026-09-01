Sancaktepe'de iş yerine motosikletli 2 zanlı silahlı saldırı, ölen ya da yaralanan yok
Sancaktepe'nin Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde bir iş yerine motosikletli 2 zanlı tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Sancaktepe'de bir iş yerine motosikletli 2 zanlı tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İş yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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