Sancaktepe'de iş yerine motosikletli 2 zanlı silahlı saldırı, ölen ya da yaralanan yok

Sancaktepe'de bir iş yerine motosikletli 2 zanlı tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.