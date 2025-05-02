Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.
Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KG 634 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak telefon satışının yapıldığı iş yerine girdi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde hasar oluşurken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi - Son Dakika
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