Sancaktepe'de Köpek Saldırısı: Lise Öğrencisi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sancaktepe'de Köpek Saldırısı: Lise Öğrencisi Yaralandı

Geniş Video İzle

Sancaktepe'de bekçi köpeği liseli gence saldırdı; çevre sakinleri müdahale ederek kurtardı.

31.10.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de lise öğrencisi köpek saldırısından son anda kurtuldu

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir meşrubat firmasına ait depodaki bekçi köpeği yoldan geçen lise öğrencisine saldırdı. Çocuk köpekten kaçarken düşerek elinden ve dizinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile çocuk köpek saldırısından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir meşrubat firmasına ait depoda serbest dolaşan bekçi köpeği, okula giderken yoldan geçmekte olan lise öğrencisi İhsan Özdemir'esaldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile köpekten son anda kurtulan çocuk kaçarken yere düşerek elinden ve dizinden yaralandı. İddiaya göre, çevre sakinleri daha önce konuyla ilgili firma yetkililerine köpeklerin bağlanması gerektiğini söylemelerine rağmen firma yetkilileri bu uyarılara kulak asmadı.

Olay anını anlatan ve konuyla ilgili yetkililerden çözüm beklediklerini ifade eden baba Melih Özdemir, "Sabah saatlerinde lise talebesi olan oğlum okula gitmek için buradan ilerideki durağa doğru yürümeye başlıyor. Karşıdaki meşrubat dağıtım deposunun kapısı açık halde ve yanında yetkilisi bulunduğu halde zincirsiz dolaşan bekçi köpekleri maalesef sokak içerisinde serbest olarak dolaşıyor. ve oğlum buradan ilerlerken kapıdan çıktıktan 70 - 80 metre sonra köpek oğluma saldırıyor. ve çocuk koşarak buraya doğru gelmeye başlıyor. Burada güvenlik görevlisi arkadaş sağ olsun pencereden çıkıp bağırıyor. Tabii çocuk koşarken tam sitenin giriş noktasında takılıp düşüyor. Allah'tan çocuğu ısırmıyor. Güvenlik görevlisi arkadaş bağırınca köpek tekrar geri dönüp kaçıyor" dedi.

"Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirleri almıyorlar"

Baba Özdemir, "Depo sorumlularını defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirleri almıyorlar. Üstelik az ileride anaokulu ve küçük çocuklar olmasına rağmen. Bekçi köpekleri, kurt köpekleri serbest vaziyette burada dolaşıyorlar. ve bugün de maalesef böyle bir hadise yaşadık. Düşmenin etkisiyle çocuk elinden yaralanmış, forması yırtılmış. Telefonu kırılmış. Hem maddi hem manevi hasar görmüş oldu. Allah'tan daha kötü bir durum olmadı. Yetkililere sesleniyoruz buna bir çözüm bulunmasını muhakkak istiyoruz. Oğlum lise talebesi, koşup kaçabilmiş ama küçük bir çocuk olsa belki çok vahim bir hadise yaşanmış olabilirdi. Köpeklerin bağlı olması gerekiyor. Buna dikkat etmeliler ve böyle bir hadise yaşadık. İnşallah bundan sonra tekrarlanmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Sancaktepe, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Köpek Saldırısı: Lise Öğrencisi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de Köpek Saldırısı: Lise Öğrencisi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.