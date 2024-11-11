Sancaktepe\'de Kurşunlama Olayı

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Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunladıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler, 2 araca çarparak kaza yaptı.

İnönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, silahla ateş açtı.

Daha sonra kullandıkları araçla kaçan şüpheliler, İnönü Caddesi'nde bir otomobil ve kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle hasar alan otomobilden inen zanlılar, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, maskeli oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerince otomobilde yapılan araştırmada uzun namlulu silah bulundu.