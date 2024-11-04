Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı

Güncel

(İSTANBUL)- Sancaktepe'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek için başlatılan Mahalle Buluşmaları'nın sonuncusu Paşaköy Mahallesi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin 4 ay süren ve tüm mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda, vatandaşların önerilerini dinledi, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, vatandaşlara seçim sürecinde verdiği ortak akıl ile yönetim sözünü yerine getirdi. Belediye, ilçenin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla 'Mahalle Buluşmaları'nı başlattı.

19 mahallede gerçekleşen toplantılarda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yeğin, ilçenin tüm bileşenlerinin katılımıyla hazırladıkları 5. Yıllık Stratejik Planı vatandaşla paylaştı.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Yaz ayı itibariyle başlatmış olduğumuz mahalle buluşmalarında demokrasinin çok güzel örneklerinden birini veriyoruz. Seçilmiş insanlar kendilerini seçen halka yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi vermelidir. Geçtiğimiz ay yaptığımız ilk 6 aylık hizmet lansmanında Sancaktepe'li komşularımıza ilk 6 aylık yaptığımız işler ve önümüzdeki 4.5 yıllık sürede yapacağımız hizmetler hakkında bilgi verdik. Benim için bu tür buluşmalar bir araya gelme, sohbet etme, dertleşme, sorunları dinleme, talepleri alma, yıllardır çözülememiş sorunları konuşma, birbirimizi anlama toplantısıdır" dedi.

Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşlardan gelen 692 talebin 688'i Sancaktepe Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri tarafından karşılandı.