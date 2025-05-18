Sancaktepe'de Oğlunun Kanseri Yenmesini Kutlamak İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlenecek

(İSTANBUL) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, oğlunun kanseri yenmesinin ardından sosyal medya üzerinden destek çağrısı yapan Samet Demir'in paylaşımı, binlerce kişide karşılık buldu. Oğlunun balon uçurma isteğini gerçekleştirmek isteyen baba Demir'in çağrısına Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de kayıtsız kalmadı. Yeğin, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda balonları uçurma etkinliği düzenleyecek.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, oğlunun kanseri yenmesinin ardından sosyal medya üzerinden destek çağrısı yapan Samet Demir'in paylaşımı, binlerce kişide karşılık buldu. "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" ifadeleriyle destek çağrısında bulunan baba Samet Demir'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Oğlunun balon uçurma isteğini gerçekleştirmek isteyen baba Demir'in çağrısına, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de kayıtsız kalmadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim. 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" ifadeleriyle aileye destek verdi.

Belediye, 25 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlik için hazırlıklara başladı. Sancaktepe Meydan Parkı'nda yapılacak organizasyonda, kanseri yenen küçük çocuk ve onu destekleyen yüzlerce yurttaş, balonları birlikte gökyüzüne bırakacak.