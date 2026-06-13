Sancaktepe\'de Toprak Kayması

Sancaktepe'de bir inşaat alanında yağış nedeniyle kısmi toprak kayması meydana geldi.
Mübacir Caddesi Merve Sokak'ta bulunan şantiye sahasında yağış nedeniyle kısmi toprak kayması oluştu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.
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