Sancaktepe'de Yeni Parkın Açılışı Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Sancaktepe'de Tarım Sokak Parkı açıldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de Hilal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve içerisinde oyun grupları, basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası gibi bölümleri barındıran Tarım Sokak Parkı'nı açılışı genci yaşlısı çok sayıda Sancaktepelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Hilal Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde oyun grupları, basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası ve çim saha gibi bölümleri barındıran Tarım Sokak Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Genç yaşlı çok sayıda Sancaktepelinin katılımıyla düzenlenen açılışta çocuklar için palyaço gösterileri düzenlendi, patlamış mısır ile elma şekeri ikramı yapıldı. Minik çocuklar zumba gösterisi ile doyasıya eğlendi.

Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Biz 28 Haziran'da bir mahalle toplantısı yaptık. Mahallelerdeki ortak sorun ve talepleri dinledik. O gün bir abimiz mikrofonu eline aldı ve bir park talebinde bulundu. Biz göreve geldikten sonra bütün mahallelerimizde muhtarları, sivil toplum örgütleri, cami imamları, siyasi partilerimizin temsilcileri ve benzeri herkesi davet edip önce mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz ve öncelikle hangi hizmet hızlıca yapılması gerekiyorsa onu oy birliği ile karar altına alıp en kısa sürede uyguluyoruz. 19 mahallemizdeki aldığımız her kararı da uygulamanın gururunu yaşıyoruz. 19 mahallemize de büyük yatırımlar yapıyoruz. 10 tane park yapıyoruz, 8 tane kreş yapıyoruz. Şu an 5 tanesinin İnşaat çalışması tamamlanmak üzere. 3 tane Aile Sağlığı Merkezi yapıyoruz bir tanesinin çalışması çok kısa sürede tamamlanmış olacak. 2 tane spor salonu yapıyoruz. Bir sosyal tesis yapıyoruz. Bu projelerin hepsini Sancaktepe halkının en güzel şekilde kullanabilmesi adına yapıyoruz" dedi.

Kurdele kesiminin ardından açılış gerçekleştirildi. Başkan Yeğin ve beraberindekiler parkta bulunan sahaları gezerek spor yapan gençlerle sohbet etti.