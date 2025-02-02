Sancaktepe'de Yeni Tarım Sokak Parkı Açıldı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Yeni Tarım Sokak Parkı Açıldı

Sancaktepe Belediyesi, Hilal Mahallesi'nde yaptığı Tarım Sokak Parkı'nı vatandaşların hizmetine sundu. Park, oyun grupları ve spor alanları ile dikkat çekiyor.

02.02.2025 11:37  Güncelleme: 12:43
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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi'nin Hilal Mahallesi'nde yaptığı Tarım Sokak Parkı, oyun grupları ve spor sahalarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Alper Yeğin "Mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz ve öncelikle hangi hizmet hızlıca yapılması gerekiyorsa onu oy birliği ile karar altına alıp en kısa sürede uyguluyoruz. Bu projelerin hepsini Sancaktepe halkının en güzel şekilde kullanabilmesi adına yapıyoruz" diye konuştu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Hilal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve içerisinde oyun grupları, basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası gibi bölümleri barındıran Tarım Sokak Parkı'nın açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Açılışta çocuklar için palyaço gösterileri düzenlendi, patlamış mısır ile elma şekeri ikramı yapıldı. Çocuklar zumba gösterisi ile doyasıya eğlendi.

Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şunları söyledi:

"Biz 28 Haziran'da bir mahalle toplantısı yaptık. Mahallelerdeki ortak sorun ve talepleri dinledik. O gün bir abimiz mikrofonu eline aldı ve bir park talebinde bulundu. Biz göreve geldikten sonra bütün mahallelerimizde muhtarları, sivil toplum örgütleri, cami imamları, siyasi partilerimizin temsilcileri ve benzeri herkesi davet edip önce mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz ve öncelikle hangi hizmet hızlıca yapılması gerekiyorsa onu oy birliği ile karar altına alıp en kısa sürede uyguluyoruz. 19 mahallemizdeki aldığımız her kararı da uygulamanın gururunu yaşıyoruz. 19 mahallemize de büyük yatırımlar yapıyoruz. 10 tane park yapıyoruz, 8 tane kreş yapıyoruz. Şu an 5 tanesinin İnşaat çalışması tamamlanmak üzere. 3 tane Aile Sağlığı Merkezi yapıyoruz bir tanesinin çalışması çok kısa sürede tamamlanmış olacak. 2 tane spor salonu yapıyoruz. Bir sosyal tesis yapıyoruz. Bu projelerin hepsini Sancaktepe halkının en güzel şekilde kullanabilmesi adına yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Yeni Tarım Sokak Parkı Açıldı - Son Dakika

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