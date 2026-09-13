Sancaktepe Samandıra'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe Samandıra'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Sancaktepe Samandıra\'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Sancaktepe Samandıra'da TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Ankara istikametinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samandıra'da, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Ankara istikametinde seyreden Semih D'nin idaresindeki 34 KNZ 539 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Seyit İ'nin kullandığı 34 GJL 628 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Otomobil, kazanın etkisiyle ilk önce bariyerlere çarptı, daha sonra takla atarak yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Semih D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe Samandıra'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe Samandıra'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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