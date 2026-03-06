İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek - Son Dakika
06.03.2026 00:16
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşmesinin ardından, gerilimin tırmanmasına son verilmesi çağrısında bulunarak insani yardıma destek verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. İran misilleme saldırılarına devam ederken; İsrail ise Lübnan'a da saldırılar düzenlemeye başladı.

İSPANYA BAŞBAKANI LÜBNAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in saldırılarını arttırdığı Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir görüşme gerçekleştirdi.

LÜBNAN'A DESTEK

Sanchez, yaptığı görüşmede gerilimin sona erdirilmesi ve insani yardıma destek verme çağrısında bulunurken; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lübnan halkına destek verdi.

Sanchez "Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki ciddi durum hakkında görüştüm. Lübnan halkı, yerinden edilmiş binlerce insana yönelik tam desteğimize ve insani yardımımıza güvenebilir. Gerilimin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma son. Savaşa hayır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İspanya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.