Sanchez'den 'Savaşa Hayır' Mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak verdiği "savaşa hayır" mesajına, Türkiye'den ve tüm dünyadan gelen destek mektuplarını paylaştı.

Sanchez, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılar başta olmak üzere, Orta Doğu'daki durumla ilgili İspanya hükümetinin gösterdiği siyasi tutuma destek için sadece İspanya içinden değil Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi dünyanın birçok yerinden mektup aldıklarını belirtti.

Mektupların hepsinde, İspanya'nın bu tavrından büyük gurur duyulduğunu ve benzer hislerin paylaşıldığının dile getirildiğini vurgulayan Sanchez, "Bu yönde devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Daha yüksek ve açık bir şekilde 'savaşa hayır' ve 'barış' diyoruz. Ne İran'da ne evde ne Lübnan'da ne de Ukrayna'da savaşa evet." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, mektupların bazılarında, savaşın ekonomik etkisinin artık herkesin cebini yakmaya başladığının vurgulandığını aktararak, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında, "İran savaşının" İspanyolların evlerindeki ekonomik etkisini hafifletmek için sosyoekonomik bir önlem paketi açıklayacaklarını kaydetti.