Sanchez'den 'Savaşa Hayır' Mesajı
Sanchez'den 'Savaşa Hayır' Mesajı

19.03.2026 13:41
İspanya Başbakanı Sanchez, İran'a saldırılara karşı çıkan mesajına dünya genelinden destek aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak verdiği "savaşa hayır" mesajına, Türkiye'den ve tüm dünyadan gelen destek mektuplarını paylaştı.

Sanchez, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılar başta olmak üzere, Orta Doğu'daki durumla ilgili İspanya hükümetinin gösterdiği siyasi tutuma destek için sadece İspanya içinden değil Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi dünyanın birçok yerinden mektup aldıklarını belirtti.

Mektupların hepsinde, İspanya'nın bu tavrından büyük gurur duyulduğunu ve benzer hislerin paylaşıldığının dile getirildiğini vurgulayan Sanchez, "Bu yönde devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Daha yüksek ve açık bir şekilde 'savaşa hayır' ve 'barış' diyoruz. Ne İran'da ne evde ne Lübnan'da ne de Ukrayna'da savaşa evet." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, mektupların bazılarında, savaşın ekonomik etkisinin artık herkesin cebini yakmaya başladığının vurgulandığını aktararak, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında, "İran savaşının" İspanyolların evlerindeki ekonomik etkisini hafifletmek için sosyoekonomik bir önlem paketi açıklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
