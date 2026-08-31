Sanchez: İsrail ve Rusya Ceuta Krizinden Sorumlu - Son Dakika
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Sanchez: İsrail ve Rusya Ceuta Krizinden Sorumlu

Sanchez: İsrail ve Rusya Ceuta Krizinden Sorumlu
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İspanya Başbakanı Sanchez, Ceuta'daki göçmen krizini Rusya ve İsrail'in yalanlarına bağladı.

İspanya Başbakanı Sabchez, Temmuz sonunda Ceuta'da yaşanan göçmen krizinden İsrail ve Rusya'yı sorumlu tuttu. Roma ise, Schengen'i askıya alma kararını 15 gün daha uzattı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya göç dalgasının "Rusya ve İsrail bağlantılı" sosyal medya hesaplarının yaydığı yanlış bilgilerle tetiklendiğini öne sürdü.

Sanchez, İspanyol Ser radyosuna verdiği röportajda bu bilginin, Avrupa Birliğinin (AB) dış ve güvenlik politikasını yürüten diplomatik bir teşkilat olan, Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından kendilerine iletildiğini dile getirdi.

Röportajda, "Bu ülkeler göçmenlerle ilgilendikleri için değil, İspanya'nın Gazze'deki soykırımı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınaması nedeniyle müdahale ediyorlar" diyen Sanchez, göç meselesini "Avrupa'yı bölmek ve saldırmak için kullanan uluslararası aşırı sağcı hareketi" de eleştirdi.

Başbakan Pedro Sanchez'in bu eleştirisi ile, "milyarlarca yoksul insanı çekerek İspanya'yı mahvedeceği" söylemiyle kendisini hedef alan Elon Musk'a atıfta bulunmuş olabileceği belirtiliyor.

İsrail: Küstahça bir yalan

İsrail adına konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sanchez'in "İsrail hakkında yalan yaydığını" dile getirerek suçlamaları "küstahça bir yalan" diye niteledi. Saar, Sanchez'in bu iddialarla "ülkesini yönetmedeki utanç verici başarısızlığının" üstünü örtemeyeceğini ifade etti.

İspanya ile İsrail arasındaki ilişkiler son yıllarda ciddi şekilde gerilmiş durumda. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Avrupa'daki en sert eleştirmenlerinden olan İspanya, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ve İsrail ile ABD'nin, İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. İspanya ayrıca İsrail'e yaptırım uygulayarak Filistin devletini tanıyan bir ülke.

İsrail ve İspanya karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmiş durumda.

Moskova da, daha önce Ceuta'daki olaylara dahli olduğu yönündeki iddiaları, "kanıtlanmamış spekülasyonlar" olarak nitelendirmiş ve reddetmişti.

"Yüksek Mahkeme kararı çarpıtıldı"

Sanchez röportajında, göçmen krizinin 8 Temmuz tarihli bir İspanya Yüksek Mahkemesi kararının çarpıtılmasıyla tetiklendiğini de belirterek sosyal medyada yayılan yanlış haberlerde, mahkemenin "yüzerek Ceuta'ya ulaşanların sınır dışı edilemeyeceğine" karar verdiğinin iddia edildiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Başbakan Sanchez öte yandan, Fas'ın kriz boyunca İspanyol yetkililerle "hemen ve kapsamlı" iş birliği yaptığını belirtti.

72 bin kişi Ceuta'ya akın etmişti

İspanyol yetkililerin açıkladığı verilere göre, 30 Temmuz'da en az 72 bin göçmen Fas'tan Ceuta'ya yüzerek veya sınır çitlerini aşarak geçti. Göçmenlerin büyük bölümü saatler içinde yeniden sınırın diğer tarafına döndüğü ancak 5 ila 8 bin kişinin hala bölgede olduğu belirtiliyor. Göç sırasında sınırın İspanya tarafında en az 82 göçmen hayatını kaybetmiş, Fas da kendi bölgesinde 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Ceuta'da yerel halkın bir bölümü, binlerce göçmenin haftalardır bölgede bulunmasını protesto ediyor. Zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen gösteriler nedeniyle Sanchez hükümetinin iç siyasette baskı altında olduğu belirtiliyor.

İtalya Schengen'i askıya alma süresini uzattı

İtalya ise Ceuta krizi nedeniyle İspanya ile arasındaki serbest dolaşım düzenlemelerini 15 gün daha askıya aldığını duyurdu.

Roma hükümeti, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve Pazartesi sona ermesi beklenen Schengen'i askıya alma kararını, "Tedbirlerin alınmasına yol açan koşulların devam etmesi" nedeniyle uzattığını açıkladı. İtalya İçişleri Bakanlığı, Ceuta'ya giren göçmenlerin İtalya'ya geçişini engellemek amacıyla bu adımın atıldığını savundu.

Bakanlık ayrıca İspanya'nın AB ile birlikte durumu normalleştirmek için attığı adımların farkında olduklarını da ifade etti.

Sınır kontrollerini eleştiren İtalyan merkez-sol muhalefeti ise, Ceuta'daki göçmenlerin İtalya'ya geçeceğine dair bir kanıt olmadığını ve bu adımın İspanya ile ilişkilere zarar vereceğini ifade ediyor.

dpa,Reuters/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Dış Politika, İspanya, Göçmen, İsrail, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez: İsrail ve Rusya Ceuta Krizinden Sorumlu - Son Dakika

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