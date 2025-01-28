Sanchez, Katalanlarla Anlaşarak Hükümet Krizini Önledi - Son Dakika
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Sanchez, Katalanlarla Anlaşarak Hükümet Krizini Önledi

İspanya Başbakanı Sanchez, emekli maaşları ve sosyal yardımlar için Katalan Junts ile anlaştı.

28.01.2025 22:16
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen hafta Meclis'te reddedilen, emekli maaşlarının artırılmasını içeren düzenlemenin de aralarında bulunduğu kanun hükmünde kararnameleri kabul ettirmek için ayrılıkçı Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle anlaşarak, azınlık sol koalisyon hükümetinde olası bir krizi önledi.

Sanchez, Junts ile uzun süren müzakerelerin ardından bir kez daha Meclis'e gönderilmek üzere kanun hükmünde kararnamelerin olduğu yeni bir paketin Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

Pedro Sanchez, basına yaptığı açıklamada, "sosyal yardımların olduğu toplam 29 önlem paketinin kabul edilmesi konusunda Junts ile anlaştıklarını, bunların hükümetin geçen aralık ayında Bakanlar Kurulu'nda kabul ettiklerinin neredeyse tamamını oluşturduğunu" duyurdu.

Junts'un haftalardır bekletilen güvenoyu taleplerinin Meclis'e getirileceğini iddia etmesine rağmen Başbakan Sanchez, "Hükümet buna ihtiyaç duymamaktadır." dedi.

İspanya'da Kasım 2023'ten bu yana ülkeyi yöneten azınlık sol koalisyon hükümeti, 7 milletvekili olan Junts'un muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerle birleşerek "hayır" oyu kullanmasından dolayı bir dizi sosyal yardım paketini 22 Ocak'ta Meclis'ten geçirememiş ve ilk yarasını almıştı.

Söz konusu pakette, emekli maaşlarında ve asgari ücrette artış, toplu ulaşımda bilet fiyatlarında indirim, Valensiya'daki sel felaketinin mağdurlarına yardım, yoksullara ekonomik yardımın devam ettirilmesi gibi önemli maddeler yer alıyordu.

Sanchez, Junts ile anlaşmanın ardından şimdilik olası bir hükümet krizini önlemiş gözükse de ayrılıkçı Katalanların ısrar ettiği "koalisyon hükümetinin Meclis'ten bir kez daha güvenoyu istemesi" konusundaki belirsizlik halen devam ediyor.

Henüz 2025 bütçesini de Meclis'ten geçirmemiş olan azınlık koalisyon hükümetini her fırsatta sıkıştırmaya çalışan Junts'un liderliğini, İspanya'da hakkında tutuklama kararı olduğu için Ekim 2017'de ülkeden kaçarak Belçika'ya yerleşen ve halen İspanya'ya giremeyen Carles Puigdemont yapıyor.

Diğer yandan, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi, "Sanchez'i, Puigdemont'un dayatmalarına boyun eğmek ve küçük düşmekle" suçluyor.

Kaynak: AA

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