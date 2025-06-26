Sanchez: Trump'ın tehdidi adil değil

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili tartışmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini ticaret anlaşmasıyla iki kat daha fazla ödemekle tehdit etmesinin "adil olmadığını" söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısı için Brüksel'de bulunan Sanchez, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Trump'ın tehditlerine yanıt vererek, İspanya'nın egemen bir ülke ve ticaret politikasının AB Komisyonunun sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Sanchez, Trump'ın tehdidinin ve vergi tarifelerinin "adil olmadığını" dile getirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Lahey'de dün sona eren NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin gelecek 10 yıl içinde savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdünün verildiği karara imza atmayıp "refah devleti ve dünya görüşüyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle İspanya'nın savunma harcamalarını yüzde 2,1'de bırakacağını duyurmuştu.

Sanchez, "Savunmaya GSYİH'nin yüzde 2,1'i oranında harcama yapılması, teknik ve beşeri kabiliyetlerin karşılanmasına yetiyor. Başka bir İspanya Başbakanı olsaydı savunma harcamalarına GSYİH'nin yüzde 5'inin ayrılmasına imza atardı ve bu, bir hata olurdu ama biz yapmadık." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın tavrına şu karşılığı vermişti:

"İspanya'yı seviyorum, harika bir yer ve harika insanlar ancak İspanya, tüm üye ülkeler arasında tam ödeme yapmayı reddeden tek ülke. Yüzde 2'de kalmak istiyorlar. Bence bu berbat. Bu yüzden telafi edeceğiz. İspanya ile bir ticaret anlaşması müzakere ediyoruz ve onlara iki katını ödeteceğiz, ciddiyim. İspanya'yı bunu yapmaya zorlayacağız. Biliyorsunuz, ekonomide çok iyi gidiyorlar ve kötü bir şey olursa bu ekonomi bir anda yok olabilir."