İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump'a karşı sesler yükseldi - Son Dakika
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İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump'a karşı sesler yükseldi

İran saldırısı ABD\'yi karıştırdı! Trump\'a karşı sesler yükseldi
23.06.2025 11:01
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ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemesi tüm dünyayı tedirgin ederken ABD içinden de Trump'a itiraz geldi. ABD'li Senatör Bernie Sanders bu hamleyi Irak'ın işgaline benzeterek "Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz" dedi. Trump'la aynı partiden olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene de, "Artık yeter" diyerek isyan etti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Texas eyaletinde katıldığı etkinlikteki konuşmasında ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarda kullandığı dilin, Netanyahu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ın işgali öncesi kullandığı ifadeler arasındaki benzerliğe dikkati çeken Sanders, " George Bush, 'Saddam (Hüseyin) rejimi nükleer bomba istiyor' dedi ve bir saldırıyı savundu." diye konuştu.

Sanders, "(O dönem) Hiç kitle imha silahı bulunamadı. O savaş, yalan üzerine kurulmuştu ve 4 bin 500 genç Amerikalının yaşamına, 32 bin yaralıya ve trilyonlarca dolara mal oldu." ifadelerini kullandı.

"Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor. Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." diyen Sanders, ABD'nin iç sorunlarına odaklanması ve İran'a karşı savaşa girmemesi gerektiğini vurguladı.

KENDİ PARTİSİNDEN BİLE TEPKİ ALDI: ARTIK YETER

Öte yandan, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a saldırıları eleştirdi.

Greene, düzensiz göçmenlerin ve fentanil sorununun önemine dikkati çekerek kartellerle mücadelede ABD'nin "sığınak avcısı bombalar kullanmadığını" belirtti.

"Kendimi bildim bileli ülkemizin dış politika sebeplerinden dış politika çıkarları için yabancı topraklarda savaşa gitmesini izliyorum." ifadesini kullanan Greene, bu savaşların trilyonlarca dolara ve can kayıplarına mal olduğunu kaydetti.

Greene, "İsrail'in kendini savunmasını desteklediğini" belirterek "Nükleer silahlı İsrail'in savaşlarına katılmak ya da fonlamak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki nükleer tesislere saldırı sonrası ülkedeki güvenlik uyarılarına dikkati çeken Greene, "Amerika'nın savaşa gitmesi için taleplerin sona ermesini dilediğini" dile getirerek "Artık yeter." dedi.

ABD, 3 İRAN TESİSİNİ VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump'a karşı sesler yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    Amerika halkı bir an önce bu kafadan kontak adamdan kurtulmalı 66 1 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    İran ilk saldırıda bütün gücüyle İsrail ve Amerikan hedeflerine saldirsaydi benim dediğim gibi şimdi rahat olacaktı şimdi ne oldu korkaklık yaptı İran'ı bitirdiler 90 milyon insanı yavaş yavaş öldürecekler İran korkaklık yüzünden Yok edildi. 12 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Rahatsız Olan Kuduz Köpeklerine Tasma vurur, Hem Karşılar, Hem İtleri Saldırırken Seyirci. 0 0 Yanıtla
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