Sandık çıkış anketi Eisenkot'un muhalefetini Netanyahu koalisyonunun önüne geçirdi

Sandık çıkış anketi Eisenkot'un muhalefetini Netanyahu koalisyonunun önüne geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bıraktı. Ancak anket, muhalefetin hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadığını gösterdi.
İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı
Kaynak: AA
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