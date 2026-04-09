Sandıklı ilçesinde düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaymakam Selçuk Yosunkaya önderliğinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmet Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Orman İşletme Müdürü Zeynep Altın, kurum amirleri öğrenci ve veliler katıldı.
Program kapsamında Kent Ormanı'na 200'e yakın çam fidanı dikimi yapıldı. Daha sonra protokol tarafından programa katılan öğrencilere çanta hediye edildi.
Kaymakam Selçuk Yosunkaya, doğaya dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikimi yaptıklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Fidan Dikim Programı - Son Dakika
