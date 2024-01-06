Sandıklı\'da jeotermal suyla ısınan duraklar hizmete girdi

Sandıklı'da belediye tarafından ilçe merkezine jeotermal suyla ısınan durak yapıldı.
Kent merkezindeki 3 noktaya kurulan jeotermal suyla ısının duraklar faaliyete girdi.
Kalorifer peteği bulunan durakların girişinde engelli rampası yer alıyor.
İlçe halkından Mehmet Dikici, yeni durakları beğendiğini belirterek, "Kar yağdığında ve havalar soğuk olduğunda vatandaş otobüs beklerken içeri girer sıcacık oturur." dedi.
Sandıklı Kaymakamı Çengel, ev ziyaretinde bulundu
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey'i ziyaret etti.
Çengel, ziyarette Pekbey ile sohbet etti, askerlik anılarını dinledi.
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