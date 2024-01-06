 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sandıklı'da jeotermal suyla ısınan duraklar hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sandıklı'da jeotermal suyla ısınan duraklar hizmete girdi

Sandıklı Belediyesi tarafından ilçe merkezine jeotermal suyla ısınan duraklar yapıldı. Kent merkezindeki 3 noktaya kurulan duraklar, kalorifer peteği ve engelli rampasıyla donatıldı. İlçe halkı, yeni durakları kar yağışı ve soğuk havalarda sıcacık bir şekilde oturarak otobüs bekleyebilecekleri için beğendi. Ayrıca, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey'i evinde ziyaret etti ve askerlik anılarını dinledi.

Sandıklı\'da jeotermal suyla ısınan duraklar hizmete girdi
06.01.2024 - 16:54,
Abone Ol

Sandıklı'da belediye tarafından ilçe merkezine jeotermal suyla ısınan durak yapıldı.

Kent merkezindeki 3 noktaya kurulan jeotermal suyla ısının duraklar faaliyete girdi.

Kalorifer peteği bulunan durakların girişinde engelli rampası yer alıyor.

İlçe halkından Mehmet Dikici, yeni durakları beğendiğini belirterek, "Kar yağdığında ve havalar soğuk olduğunda vatandaş otobüs beklerken içeri girer sıcacık oturur." dedi.

Sandıklı Kaymakamı Çengel, ev ziyaretinde bulundu

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey'i ziyaret etti.

Çengel, ziyarette Pekbey ile sohbet etti, askerlik anılarını dinledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Önder Çengel, Sandıklı, Engelliler, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'da jeotermal suyla ısınan duraklar hizmete girdi - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:11:54. #1.12#
SON DAKİKA: Sandıklı'da jeotermal suyla ısınan duraklar hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement