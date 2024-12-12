Sandıklı\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iş yerinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) satışı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sandıklı ilçesinde kaçak sigara ve makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen iş yerinde 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin 600 doldurulmuş makaron yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.