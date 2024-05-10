Sandıklı'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban gözaltına alındı - Son Dakika
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Sandıklı'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban gözaltına alındı

Sandıklı\'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir çoban, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, çoban ile arazi sahibi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çoban, kavganın ardından kaçarken, yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan çobanı saklandığı tarlada yakalayarak gözaltına aldı.

10.05.2024 22:07
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban gözaltına alındı.

İddiaya göre, M.A, Örenkaya köyündeki arazisinde traktörle çalıştığı sırada yanında çalıştırdığı çoban M.M. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çoban, M.A'yı boynundan bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralı M.A, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan M.M'yi saklandığı tarlada gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Sandıklı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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