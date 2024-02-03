Sandıklı\'da Tel Helva Etkinliği Düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yöreye özgü geleneksel tatlardan tel helva hazırlanışının gelecek nesillere aktarılması için etkinlik yapıldı. Etkinlikte tel helva hazırlanıp, katılanlara ikram edildi.

Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği üyeleri düzenledikleri etkinlikte tel helva yaptı. Dernek üyeleri yöreye özgü tatlardan tel helvayı yapmak için kaynatılan şekerli suyı soğuk mermer üzerine döktü. Donarak macun kıvamına gelen şekerli su, tepsideki leblebi tozuna yatırıldı. Tepsinin etrafında toplanan dernek üyeleri elleri ile halka şeklinde açtıkları malzemeyi tel helva haline getirdi. Geleneksel tadın yapımının gelecek yıllara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte tepsilere konulan tel helvaları dernek üyeleri misafirlere ikram etti.

'KIŞ AYLARINDA YAPILAN, ATAMIZDAN GELEN TAT'

Tel helva yapanlardan Hüseyin Kozan (77) Kış aylarında yapılan, atalarımızdan öğrendiğimiz geleneksel tat. Eskiden köy odalarında televizyon olmadığı için bu tür şeyler yapılarak zaman geçirilirdi dedi. Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği Yaren Çavuşu Selahattin Işık, tel helva hazırlanışını sonraki kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.