Sandıklı'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Patates yüklü kamyondan çıkan yangın, engebeli arazideki 80 hektar alanı etkiledi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde engebeli arazide çıkan yangın söndürüldü.
Çakmaktepe mevkisinde balatalarındaki arıza nedeniyle patates yüklü kamyonda çıkan yangın, engebeli arazideki otları tutuşturdu.
İhbar üzerine bölgeye, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon ile engebeli arazideki yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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