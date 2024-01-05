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Şanghay, Akıllı İmalat Ekipmanları Sektöründe 100 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika
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Şanghay, Akıllı İmalat Ekipmanları Sektöründe 100 Milyar Yuanı Aştı

Şanghay kenti, akıllı imalat ekipmanları sektöründe 100 milyar yuanı aşarak büyük bir başarı elde etti. Kent, 2024 yılına kadar 70 akıllı fabrika inşa etmeyi planlıyor. Akıllı fabrikaların inşasıyla üretim etkinliğinde artış, işletme maliyetlerinde düşüş ve enerji tüketiminde azalma görüldü. Ayrıca, Şanghay kenti robotik alanında 10 şirket geliştirme ve robotla ilişkili sektörlerde 100 milyar yuanlık bir piyasa büyüklüğüne ulaşma taahhüdünde bulundu. Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiş durumda.

Şanghay, Akıllı İmalat Ekipmanları Sektöründe 100 Milyar Yuanı Aştı
05.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:32
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SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Shanghai kentinin akıllı imalat ekipmanları sektörünün ölçeği, 100 milyar yuanı (yaklaşık 14,09 milyar ABD doları) aştı. Çarşamba günü düzenlenen yerel bir konferansa göre kent, 2024 yılında 70 akıllı fabrika inşa etmeyi planlıyor.

Akıllı fabrikalarının inşasına yönelik konferansa göre Shanghai kentinde kurulmuş akıllı fabrikalarda üretim etkinliğinde ortalama yüzde 50'lik artış, işletme maliyetlerinde yüzde 30'luk bir düşüş ve birim enerji tüketiminde yüzde 13,8'lik bir azalma görüldü.

Eylem planına göre kent, 2025 yılına kadar robotik alanında 10 şirket geliştirme ve robotla ilişkili sektörlerde 100 milyar yuanlık bir piyasa büyüklüğüne ulaşma taahhüdünde bulundu.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre 10.000'i aşkın dijital atölye ve akıllı fabrika inşa eden Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua
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Amerika Birleşik Devletleri, Shanghai, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanghay, Akıllı İmalat Ekipmanları Sektöründe 100 Milyar Yuanı Aştı - Son Dakika
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