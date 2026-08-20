Şanghay\'da Yapay Zeka Destekli Turistik Terminatler

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti, yaz aylarında sayıları artan turistlerin seyahat deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kent genelinde yapay zeka destekli 100 turistik hizmet terminalini hizmete sundu.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre terminallerde kullanılan Hu Xiaoyou adlı özel bir yapay zeka asistanı, navigasyon ve gerçek zamanlı çeviriden turistik mekan önerileri ve bilet rezervasyonuna kadar çeşitli hizmetler sunuyor. Sistem, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş seyahat programları da oluşturabiliyor.

Hizmet operatörleri, terminallerin veritabanında Shanghai'daki kültürel etkinlikler, turistik merkezler ve spor etkinliklerine ilişkin 84.000'den fazla girdi bulunduğunu belirtti. 14.000 rezervasyon ve alışveriş bağlantısı da doğrudan veritabanına entegre edilmiş durumda.

Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Tayca, Rusça ve Arapça olmak üzere on dili destekleyen terminaller, 120'den fazla para biriminde ödeme kabul ediyor.

Kent genelindeki büyük otellere, turizm danışma merkezlerine, etkinlik mekanlarına, önemli ticaret bölgelerine ve turistik noktalara kurulacak terminallerde, ziyaretçilere yardımcı olacak gönüllüler de görev yapacak.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi Müdürü Zhong Xiaomin, kent genelini kapsayacak bir hizmet ağı oluşturmak amacıyla terminallerin işlevlerinin zamanla artırılacağını ve kullanım alanlarının genişletileceğini söyledi.

Yaz turizmi olanaklarını geliştirmeyi sürdürürken Çin'de Shanghai kenti, "Çin'deki serin tatil rotaları" akımının ülkeye çektiği yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.

Resmi verilere göre kent, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,82 artışla 5,3 milyon yabancı turist ağırladı.