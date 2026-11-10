Şanghay'daki ithalat fuarında sağlık ürünleri alanı tıbbi yenilikleri buluşturdu - Son Dakika
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Şanghay'daki ithalat fuarında sağlık ürünleri alanı tıbbi yenilikleri buluşturdu

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Şanghay\'daki ithalat fuarında sağlık ürünleri alanı tıbbi yenilikleri buluşturdu
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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda "Sağlıklı Çin, Sağlıklı Yaşam" temasıyla Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanı açıldı. İlaç Ar-Ge'si, biyoteknoloji ve dijital sağlık atılımlarını bir araya getiren alan, Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni desteklemeyi amaçlıyor.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda "Sağlıklı Çin, Sağlıklı Yaşam" temasıyla açılan Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanı, dünyanın önde gelen tıbbi yeniliklerini bir araya getiriyor.

İlaç Ar-Ge'si, biyoteknoloji ve disiplinler arası dijital sağlık hizmetlerindeki atılımların sergilendiği fuar, tıp alanında yeni üretken güçler geliştirmeyi ve Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiEkonomiSağlıkGüncelSon Dakika

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