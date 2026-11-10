Şanghay\'daki ithalat fuarında sağlık ürünleri alanı tıbbi yenilikleri buluşturdu

Şanghay'daki ithalat fuarında sağlık ürünleri alanı tıbbi yenilikleri buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda "Sağlıklı Çin, Sağlıklı Yaşam" temasıyla Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanı açıldı. İlaç Ar-Ge'si, biyoteknoloji ve dijital sağlık atılımlarını bir araya getiren alan, Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni desteklemeyi amaçlıyor.
SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda "Sağlıklı Çin, Sağlıklı Yaşam" temasıyla açılan Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanı, dünyanın önde gelen tıbbi yeniliklerini bir araya getiriyor.
İlaç Ar-Ge'si, biyoteknoloji ve disiplinler arası dijital sağlık hizmetlerindeki atılımların sergilendiği fuar, tıp alanında yeni üretken güçler geliştirmeyi ve Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni desteklemeyi amaçlıyor.
Kaynak: Xinhua
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