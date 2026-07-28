Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Yıl Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Yıl Sergisi Açıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü\'nün 25. Yıl Sergisi Açıldı
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Kırgızistan'da açılan sergi, ŞİÖ'nün 25 yıllık gelişimini ve işbirliğini gözler önüne seriyor.

BİŞKEK, 28 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 25. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açıldı.

"Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Gücünü Birleştirme: Kalkınma ve Refaha Doğru" başlıklı sergide, "25 Yıllık Ortak Yolculuk", "Barışın Temellerini Güçlendirmek", "Ortak Refah: Yeni Fırsatlara Kapı Açmak", "Dostluk Köprüleriyle Ortak Geleceğe" ve "Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İçin Yeni Bir Sayfa" başlıklı beş bölümde 32 fotoğraf yer alıyor.

Shanghai İşbirliği Örgütü Sekreteryası ile Xinhua Haber Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen sergi, örgütün son 25 yıldaki tatbiki işbirliğini gözler önüne sererken, aynı zamanda örgüt çatısı altındaki ülkelerin halkları arasında giderek güçlenen dostluğu yansıtan anlara da yer veriyor.

Örgüt Sekreteryası kıdemli uzmanlarından Kadyrbek Sarbayev, serginin örgütün kuruluşundan ilk gelişim aşamalarına ve önemli bir bölgeler arası örgüt haline gelişine uzanan yolculuğunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Sarbayev, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün rolü her geçen yıl artıyor. Örgütün kurucu üyelerinden biri olan Çin, bu süreçte çok önemli bir rol oynadı" dedi.

Belarus Telgraf Ajansı Genel Müdürü Andrei Mokhar, son 25 yılı kapsayan fotoğraflar sayesinde ziyaretçilerin Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişiminin farklı aşamalarına tanıklık edebileceğini söyledi.

Mokhar, "Örgütün nereden başladığını, hangi adımların atıldığını, nasıl geliştiğini ve bu yolculuğun bizi bugün bulunduğumuz noktaya nasıl taşıdığını görebiliyoruz. Tüm bu anlar, bir araya gelerek kat ettiğimiz olağanüstü yolun eksiksiz bir tablosunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Mokhar'a göre Shanghai İşbirliği Örgütü, kendi gelişim süreciyle farklı kültürlere, siyasi sistemlere ve ekonomik modellere sahip ülkelerin ortak yarar doğrultusunda işbirliği yapabileceğini ortaya koydu.

Kırgız uzman İsmail Dairov ise serginin, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün çeyrek asırda kaydettiği dikkat çekici gelişmeleri gözler önüne serdiğini söyledi.

Dairov, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün son 25 yılda ne kadar dikkat çekici bir yol kat ettiği açıkça görülüyor. Örgütün umut vadeden geleceği de memnuniyet verici" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Yıl Sergisi Açıldı - Son Dakika

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