Şanghay Küresel Reasürans Merkezi Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanghay Küresel Reasürans Merkezi Olacak

Şanghay Küresel Reasürans Merkezi Olacak
08.07.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Şanghay'ı küresel bir reasürans merkezi haline getirmek için yeni önlemler açıkladı.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi ve Shanghai belediyesi yönetimi, Shanghai'ı küresel bir reasürans merkezi haline dönüştürmek üzere bir dizi önlem açıkladı.

Salı günü yapılan ortak açıklamaya göre önlemler özellikle, Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lingang yeni bölgesinde çeşitli kaynakların sorunsuz dolaşımını ve verimli dağılımını kolaylaştırmayı, aynı zamanda büyük şirketleri risk koruma ihtiyaçlarını bu bölgeden yönetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Alınan önlemler çerçevesinde yerli sigorta şirketleri, reasürans sözleşmelerini, hasar taleplerini ve ilgili bilgileri Shanghai Uluslararası Reasürans Kayıt ve Borsası'na kaydettirme yönünde teşvik edilecek. Ayrıca reasürans kurumlarına sermaye artırımı, hissedarlık yapısının genişletilmesi ve sermaye destekleyici araçların ihraç edilmesi konusunda da destek sağlanacak.

Sigorta kurumlarının da Lingang yeni bölgesinin sınır ötesi işbirliği alanındaki güçlü yönlerinden yararlanarak yeni büyüme fırsatlarını keşfetmeleri sağlanacak.

Yetkililer, söz konusu önlemlerin, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ı (2026-2030) çerçevesinde Shanghai'ı uluslararası bir finans merkezi haline getirme yönündeki genel çalışmalar kapsamında alındığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay Küresel Reasürans Merkezi Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Aydın’daki yangın 7 saattir söndürülemedi, “uçan kale“ sahaya indi Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Trump’ın Ankara’ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine bir Türk daha geldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 18:07:16. #7.12#
SON DAKİKA: Şanghay Küresel Reasürans Merkezi Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.