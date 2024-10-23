Şanghay ve Hamburg'dan Yeşil Denizcilik Koridoru

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SHANGHAİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Limanı ve Almanya'nın Hamburg Limanı, iki liman arasında yeşil denizcilik koridoru inşa edileceğini açıkladı.

Shanghai Belediyesi Ulaşım Komisyonu, Hamburg Liman İdaresi, Cosco Armatör Limited Şirketi ve Shanghai Uluslararası Liman Grubu Limited Şirketi Salı günü Shanghai'da başlayan North Bund Forumu'nda yeşil denizcilik koridorunun ortaklaşa inşa edilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Aynı gün yapılan ortak açıklamaya göre bu koridor, yeşil dönüşümü teşvik etmeyi, işbirliği ve etkileşimi güçlendirmeyi ve küresel denizcilik sektörünün sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa ilerletmeyi hedefliyor.

Mutabakat zaptına göre, taraflar limanlarda kıyı gücü kullanımı ve gerekli altyapının inşasını teşvik etmek üzere işbirliği yapacak, yeşil yakıtların tedariki, kullanımı ve yakıt ikmali için gerekli altyapı, düzenlemeler ve tercihli politikaları araştırarak bunları teşvik edecekler. Limanlar ayrıca, yeşil denizcilik koridoru hedefine ulaşmak amacıyla daha fazla tarafın sürece dahil olması için çaba gösterecekler.

Hamburg Liman İdaresi CEO'su Jens Meier, diğer birçok limanın da bu anlaşmayı örnek alarak yeşil denizcilik koridorları inşa etmesinin beklendiğini belirtti.

Bunun sadece iki liman arasındaki bir anlaşma olmadığını vurgulayan Meier, "Tüm dünyada yeşil denizcilik koridorları ağımızı artırmalıyız" dedi.

Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedefliyor.

Shanghai Limanı, bu hedeflere katkıda bulunmak amacıyla Los Angeles ve Long Beach limanlarıyla da ortak yeşil denizcilik koridorları inşa etmek üzere anlaşmalar imzaladı.