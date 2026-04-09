SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 Yıllık Tam Akreditasyon Aldı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (MÖTE) Programı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (TEPDAD) yaptığı başvuru sonucunda altı yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi, SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, TEPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Fakülte Yönetimine takdim edildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı törende yaptığı konuşmada, tıp fakültesinin bu başarıya uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından ulaştığını belirtti. Ayrıca üniversitenin farklı akademik birimlerde de önemli akreditasyon başarıları elde ettiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, kurumsal akreditasyonun yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi programlarının tamamı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nın da akredite olduğunu belirterek üniversitenin, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Bu kazanımın, verilen eğitimin niteliğini belgeleyen güçlü bir gösterge olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın'ın şahsında emeği geçen tüm ekibi tebrik etti.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın da törende yaptığı konuşmada, fakültenin kuruluşundan bu yana akreditasyon hedefi doğrultusunda planlı ve kararlı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Zorlu ve uzun soluklu bir sürecin sonunda elde edilen bu başarının büyük bir emek ve özverinin sonucu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akkın, fakültenin bugün geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: 'Fakültemizde sunulan eğitimin dünya kalite standartlarında olduğu resmiyet kazanmıştır. Bu tablo, yalnızca akademik başarının değil; aynı zamanda ekip ruhunun ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Önümüzdeki süreçte de eğitim kalitemizi daha ileri taşımak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.'

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek ise akreditasyon sürecinin yalnızca bir değerlendirme olmadığını, aynı zamanda hem öğrenen hem de öğreten yönüyle bir gelişim süreci olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sayek, bir eğitim programının değerlendirilmesi, akredite edilmesi ve sonrasında sürekli iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesinin toplumsal açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Akreditasyonun, nitelikli hekim yetiştirme sürecinde kritik rol üstlendiğini kaydeden Prof. Dr. Sayek, ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen akreditasyon çalışmaları hakkında da sayısal veriler paylaştı.

Sunuculuğunu Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Hüseyin Hatımoğulları'nın yaptığı törene, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, TEPDAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Halil Türkbeyler, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile Başhekimi Prof. Dr. Yusuf Ünal Sarıkabadayı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.