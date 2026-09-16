Şanlıurfa Akçakale'de kullanılmayan kuyuya düşen Hamit Taş yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Mahallesi'nde Hamit Taş, henüz belirlenemeyen nedenle kullanılmayan bir kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kullanılmayan kuyuya düşen kişi yaşamını yitirdi.
Hamit Taş, kırsal Mil Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kullanılmayan kuyuya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA
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