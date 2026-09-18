Şanlıurfa Birecik'te otomobilde 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Şanlıurfa Birecik'te otomobilde 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince takibe alınan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda takibe alınan bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntüde, ekiplerce durdurulan otomobilin polis ekiplerince detaylı bir şekilde aranması ve ele geçirilen uyuşturucu yer alıyor.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarŞanlıurfaGüvenlikJandarmaBirecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Birecik'te otomobilde 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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