Şanlıurfa Bozova\'da traktörden düşen çiftçi Hasan Demir (74) hastanede öldü

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesini sürerken başını ağaç dalına çarpıp, traktörden düşen Hasan Demir (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Buğluca Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Hasan Demir, traktörüyle fıstık bahçesini sürerken iddiaya göre başını ağacın dalına çarptı. Dengesini kaybeden Demir, traktörden düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Demir, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hasan Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.