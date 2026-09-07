Şanlıurfa Ceylanpınar'da 'çöp ev'den 8 kamyon atık çıkarıldı
Ceylanpınar'da Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir evin 'çöp ev' olduğu ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, konuttan yaklaşık 8 kamyon atık çıkardı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yapılan temizliğin ardından evde ilaçlama yapılarak halk sağlığı riskleri ortadan kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.
Ceylanpınar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir evle ilgili ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, harekete geçti.
Ekiplerin incelemeleri sonucu konutun "çöp ev" niteliğinde olduğu tespit edilirken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar yapıldı.
Evde biriken yaklaşık 8 kamyon atık, iş makinelerinin yardımıyla ekipler tarafından çıkarıldı.
Daha sonra halk sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önüne geçilmek için konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.
Kaynak: AA
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