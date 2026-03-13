Şanlıurfa'da 2.15 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Şanlıurfa'da 2.15 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 2.15 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
13.03.2026 16:05
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 2.15 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

