Şanlıurfa\'da 2.15 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
