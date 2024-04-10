Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 38 AV 419 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolu 16'ncı kilometresinde Nuri Tayboğa yönetimindeki 80 KV 487 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Nuri Tayboğa (70) ile Aliye (88), Muhammed (6), Yusuf (8), Eylem (14), Aliye (13) ve Bünyamin Tayboğa (5) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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