Şanlıurfa\'da 2 Ton Sahte Bal Şurubu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.

Otoyol jandarma ekipleri, takibe aldığı bir kamyoneti Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Gişeler mevkisinde durdurdu.

Araçta faturasız ürünlerin tespit edilmesi üzerine durum Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, kamyonette 2 ton etiketi ve faturası belli olmayan bal şurubu tespit edildi.

Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken araç sürücüsü Ş.Ö'ye idari para cezası kesildi.