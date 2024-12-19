Şanlıurfa'da sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.
Otoyol jandarma ekipleri, takibe aldığı bir kamyoneti Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Gişeler mevkisinde durdurdu.
Araçta faturasız ürünlerin tespit edilmesi üzerine durum Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, kamyonette 2 ton etiketi ve faturası belli olmayan bal şurubu tespit edildi.
Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken araç sürücüsü Ş.Ö'ye idari para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 2 Ton Sahte Bal Şurubu Ele Geçirildi - Son Dakika
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